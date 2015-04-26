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مصدر أمنى: انفجار 7 خزانات بنزين وسولار وتنر داخل مصنع الخل بالغربية

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مصدر أمنى: انفجار 7 خزانات بنزين وسولار وتنر داخل مصنع الخل بالغربية مصدر أمنى: انفجار 7 خزانات بنزين وسولار وتنر داخل مصنع الخل بالغربية
قال مصدر أمنى مسئول إن الحريق المشتعل فى مصنع الخل بطريق القاهرة –الإسكندرية الزراعى، بقرية ميت حبيش البحرية، بمركز طنطا، تسبب فى انفجار 7 خزانات مملوءة بالبنزين، والسولار، والتنر، واحترقت جميع محتوياتها.

وأوضح المصدر فى تصريحاتٍ له أن انفجار الخزانات ساعد على انتشار النيران بصورة كبيرة منذ أكثر من 13 ساعة وحتى الآن، مضيفًا أن قوات الحماية المدنية تواصل عمليات إخماد النيران المشتعلة فى المصنع.

وانتقل العميد حاتم عبد الله، مأمور مركز طنطا، والمقدم سامى الروينى، رئيس مباحث مركز طنطا، وتتواصل جهود الحماية المدنية للسيطرة على النيران، وأخطرت النيابة العامة التى قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.


>- القوات المسلحة تدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع الخل بالغربية

- بالصور.. حريق هائل يلتهم مصنع خل بالغربية.. الدفع بـ20سيارة إطفاء.. وانتقال محافظ الغربية ومدير الأمن لمتابعة عمليات الإطفاء.. وتطاير البراميل تطايرت من شدة الانفجارات.. وإصابة 24 من الدفاع المدنى

- إصابة 15رجل إطفاء فى الغربية باختناقات أثناء السيطرة على حريق مصنع الخل

- استمرار توقف طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بسبب حريق مصنع الخل بطنطا

- شهود عيان على حريق مصنع خل الغربية: البراميل تطايرت نتيجة شدة الانفجارات

- استدعاء سيارات شفط لسحب 30 طن بنزين من مصنع الخل المشتعل بالغربية

- بالفيديو.. نقل رجال الإطفاء المصابين بحريق مصنع خل الغربية للمستشفيات

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مصر 365

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