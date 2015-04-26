مصدر أمنى: انفجار 7 خزانات بنزين وسولار وتنر داخل مصنع الخل بالغربية

قال مصدر أمنى مسئول إن الحريق المشتعل فى مصنع الخل بطريق القاهرة –الإسكندرية الزراعى، بقرية ميت حبيش البحرية، بمركز طنطا، تسبب فى انفجار 7 خزانات مملوءة بالبنزين، والسولار، والتنر، واحترقت جميع محتوياتها.

وأوضح المصدر فى تصريحاتٍ له أن انفجار الخزانات ساعد على انتشار النيران بصورة كبيرة منذ أكثر من 13 ساعة وحتى الآن، مضيفًا أن قوات الحماية المدنية تواصل عمليات إخماد النيران المشتعلة فى المصنع.

وانتقل العميد حاتم عبد الله، مأمور مركز طنطا، والمقدم سامى الروينى، رئيس مباحث مركز طنطا، وتتواصل جهود الحماية المدنية للسيطرة على النيران، وأخطرت النيابة العامة التى قررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

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