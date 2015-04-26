محافظ الشرقية: وفاة مواطن "الإبراهيمية" نتيجة أزمة قلبية وليس التسمم

قال الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، إن تقرير مديرية الصحة التى عرض عليه حول وفاة المواطن أحمد كمال زكى 54 سنة، أكد أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية ناتجة ضيق تنفس وليس من مضعفات التسمم.

ورجح عبد السلام، أن تكون حالات التسمم الجماعى التى تعرض أهالى الإبراهيمية تكون ناتجة عن أعمال الغسيل بمحطة المياه المغذية لها.

وأشار المحافظ لـ"اليوم السابع" أنه تجرى تحقيقات مكثفة للتأكد من أسباب التسمم وهل ناتج عن الغسيل بالمحطة أم سبب آخر، لافتا أن انتظار تحليلات المعامل المركزية الخاصة بعينات الأهالى ومياه الشرب والتى ستقطع الشك باليقين حول أسباب التسمم.

كان تعرض المئات من أهالى الإبراهيمية يوم الجمعة الماضية لحالات الاشتباه بالتسمم الجماعى نقل منهم 479 حالة، تماثلوا للشفاء على مدار اليوم.

- تقرير مفتش صحة الشرقية يكذب المديرية: المتوفى بـ"الإبراهيمية" مات مسمومًا

- محافظ الشرقية يقرر غلق جميع المحطات "الأهلية للمياه المفلترة"

- بعد وفاة أول مصاب بالتسمم داخل مستشفى الإبراهيمية.. استقبال 25 حالة جديدة.. و"صحة الشرقية": المتوفى مريض بالكبد.. وإجمالى المصابين 576 تماثل منهم 565 للشفاء و11 تحت الملاحظة

- المتحدث باسم وزارة الصحة: 55 حالة تسمم جديدة فى الشرقية وشفاء 47 منها

- نيابة الشرقية تأمر بالكشف على متوفى الإبراهيمية وتحليل عينه من أمعائه

- مدير نيابة الإبراهيمية يأخذ عينة من محطة مياه الشرب لمعرفة سبب التسمم

- محافظ الشرقية يطلب نسب تحاليل مياه المحطات

- زوج شقيقة ضحية التسمم بالشرقية يتهم الإخوان بدس مادة سمية