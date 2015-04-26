عبد الوهاب: الحساب في الأهلي ليس بالقطعة.. وجاريدو أمامه مباراة حاسمة

قال محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي لـFilGoal.com إن النادي لم يناقش بشكل رسمي مستقبل خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق، عكس ما تردد في بعض وسائل الإعلام مؤخرا.

وجاءت تصريحات عبد الوهاب بعد الأزمة التي أثيرت إثر حوار صحفي أجراه جاريدو وتعرض فيه لبعض العراقيل التي تواجهه مع الأهلي.

وصرح عبد الوهاب "مجلس الإدارة لم يناقش أمر جاريدو بشكل رسمي من غريب أو بعيد".

وأكمل "لا التفات منا لما تداول في الإعلام".

وأوضح "في الأهلي اعتدنا على أن الحساب ليس بالقطعة. وجاريدو أمامه مباراة هامة جدا أمام المغرب التطواني تتطلب من الجميع التكاتف والدعم".