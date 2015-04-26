نائب رئيس الأهلي لـ في الجول: جاريدو مستمر حتى نهاية عقده

قال أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي لـFilGoal.com إن خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الأحمر مستمر حتى نهاية عقده.

وصرح سعيد لـFilGoal.com "الاتفاق داخل مجلس إدارة الأهلي أن المدرب لا يتم محاسبته بالقطعة".

وبسؤال من FilGoal.com عن مصير جاريدو وارتباط ذلك بمباراة المغرب التطواني، أوضح سعيد "المدرب عقده يمتد حتى نهاية الموسم. والأهلي يحترم تعاقداته مع المدربين ومع الجميع".

ويحتاج الأهلي لتعويض خسارته ذهابا 1-0 من المغرب التطواني خلال لقاء العودة حتى يستمر في دوري أبطال إفريقيا.

وأردف سعيد "ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن قرار الأهلي بإقالة جاريدو غير صحيح بالمرة".

وأتم "نثق في أن جاريدو يملك المؤهلات اللازمة لقيادة الأهلي في المباريات القادمة".