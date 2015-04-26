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نائب رئيس الأهلي يوضح لـ في الجول.. ما دار في اجتماعه مع عبد الصادق عن جاريدو

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نائب رئيس الأهلي يوضح لـ في الجول.. ما دار في اجتماعه مع عبد الصادق عن جاريدو نائب رئيس الأهلي يوضح لـ في الجول.. ما دار في اجتماعه مع عبد الصادق عن جاريدو

كشف أحمد سعيد نائب رئيس الأهلي لـFilGoal.com ما دار في اجتماعه مع علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة في القلعة الحمراء.

سعيد تحدث لـFilGoal.com بعد الأزمة التي حدثت عقب إدلاء خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي بحوار صحفي اتهم فيه بأنه ينتقد عدم وجود دعم كاف له.

وقال سعيد: "اجتمعت مع علاء عبد الصادق بصفتي نائب رئيس الأهلي وهو أمر طبيعي للغاية".

وأوضح "كابتن علاء قال لي إن جاريدو كان مضغوطا في الفترة الماضية، وأن الأهلي أسرة واحدة ولا يحدث فيه أي انقسام أبدا".

وتابع "تحدثنا فيما يحتاجه قطاع الكرة في الفترة المقبلة واتفقنا على دعم القطاع بكل ما يحتاجه".

وأردف "الجهاز الفني لديه كل الدعم من الأهلي لأن هذه هي طباع النادي".

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