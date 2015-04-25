مواطنو الإبراهيمية يشيعون ضحية "التسمم الجماعى" بالشرقية

شيع أهالى مدينة الإبراهيمية فى الشرقية، جثمان "أحمد كمال زكى" 54 سنة، الذى كان ضمن مصابى التسمم الجماعى، وتدهورت حالته الصحية، وتوفى فجر اليوم دون أن تصدر وزارة الصحة بيانا رسميا بالسبب الحقيقى وراء الوفاة.

كان قد تجمع أهالى المدينة، وانطلقوا بالجثمان لمثواه الأخير فى جنازة شعبية، وسط حالة من الغضب والاستياء بسبب عدم مصارحة المسئولين بالمحافظة عن السبب الحقيقى وراء تعرضهم للتسمم.

> وأكد الأهالى لـ"اليوم السابع"، أن محطات التحلية الأهلية بريئة من التسمم، وأن مياه الشرب هى التى كانت غير طبيعة، وليلة الخميس انقطعت عن المدينة نصف ساعة لتعود بها عكارة غربية، وظهرت بعدها حالات الإعياء.

كان قد تعرض المئات من أهالى مركز الإبراهيمية بالأمس إلى حالة إعياء شديدة وقىء وإسهال، وتم نقل 589 حالة للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وتوفى أحدهم.