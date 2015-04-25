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محافظ كفر الشيخ يشدد على تواجد أطباء "النوبتجية" بالمستشفيات

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أكد الدكتور مهندس أسامة حمدى محافظ كفرالشيخ اليوم السبت، خلال جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى قلين المركزى، وعدد من منافذ بيع السلع الغذائية، أنه لن يتهاون مع المسئولين المقصرين فى خدمة المواطنين، مضيفاً أنه شدد على ضرورة تواجد أطباء "النوبتجية" بصفة مستمرة، وأنه اطمأن على تقديم الخدمة الطبية فى مستشفى قلين.

واطمأن المحافظ على سير العمل بمقر "مشروعك"، استعدادا لاستقبال المواطنين، وتفقد المحافظ منفذ بيع السلع الغذائية، وشدد على ضرورة بيع هذه السلع بأسعار لتكون فى متناول الجميع.

رافقه المهندس مجدى عطا لله السكرتير العام المساعد، حيث قام بزيارة مستشفى قلين المركزى وتفقد أقسام العناية المركزة والنساء والتوليد وقسم الأطفال وقام بسؤال المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة إليهم من الأطباء.

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محافظ كفر الشيخ يطمئن على حالة مريضة

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محافظ كفر الشيخ مع الممرضين والممرضات

محافظ كفر الشيخ فى جولة بشوارع قلين -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ كفر الشيخ فى جولة بشوارع قلين

محافظ كفر الشيخ بمستشفى قلين المركزى -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ كفر الشيخ بمستشفى قلين المركزى

محافظ كفر الشيخ بمستشفى قلين المركزى -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ كفر الشيخ بمستشفى قلين المركزى

محافظ كفر الشيخ أمام مجلس مدينة قلين -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ كفر الشيخ أمام مجلس مدينة قلين

محافظ كفر الشيخ مع مواطنى قلين -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ كفر الشيخ مع مواطنى قلين

محافظ كفر الشيخ فى جوله تفقدية بمستشفى قلين المركزى -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ كفر الشيخ فى جوله تفقدية بمستشفى قلين المركزى

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