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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم رموز البدو والمحافظين السابقين

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أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، فى تصريحات له، أنه تم تكريم جميع مجاهدى بدو سيناء اليوم، وكذلك المحافظون السابقون، ومنهم اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، واللواء عبد المنعم سعيد، واللواء محمد هانى متولى، واللواء مصطفى عفيفى وعدد من الرموز الوطنية.

وتابع: تم تكريم رجال الأعمال الذين وقفوا بجانب الدولة فى المؤتمر الاقتصادى من أجل إظهار بصورة طيبة، وكذلك طاقم التحكيم الدولى، الذى استعاد النقطة 95 من أرض سيناء الحبيبة إلى حضن الوطن، وهى آخر نقطة فى أرض مصر، وهذا اليوم 25 أبريل سوف يطلق عليه يوم الوفاء لجميع أبناء الشعب المصرى، وأقيمت احتفالية كبرى بالمسرح الرومانى فى مدنية شرم الشيخ.

جانب من حفل التكريم -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من حفل التكريم

محافظ جنوب سيناء خلال حفل التكريم -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ جنوب سيناء خلال حفل التكريم

جانب من حفل التكريم -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من حفل التكريم

محافظ جنوب سيناء خلال حفل التكريم -اليوم السابع -4 -2015
>

محافظ جنوب سيناء خلال حفل التكريم

جانب من حفل التكريم -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من حفل التكريم


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مصر 365

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