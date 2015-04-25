محافظ شمال سيناء:الإرهاب يستغل نقاط الضعف فى علاقة الأمن بالمجتمع المدنى

قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن الأعمال الإرهابية تستغل نقاط الضعف فى علاقة القوات المسلحة والشرطة بالمجتمع المدنى.

وأوضح محافظ شمال سيناء، فى حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل، على فضائية الحياة، اليوم السبت، أن المناطق التى تدار منها الأعمال الإرهابية يوجد فيها الإرهابيون منذ نشأتهم و هو الأمر الذى يساعدهم فى النشاط الإرهابى.

وأكد "حرحور" أنه طبقا للحسابات فإن الجماعات الإرهابية لم تكسر مجتمعا أو دولة، قائلا "لن يستطيع ولن يحدث أن أى جماعات إرهابية قدرت تكسر مجتمع أو دولة، وفى النهاية الدولة هى اللى هتنتصر وباقية وتنتصر على كل ما ينفذ على أراض شمال سيناء من أعمال إرهابية".