أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ شمال سيناء:الإرهاب يستغل نقاط الضعف فى علاقة الأمن بالمجتمع المدنى

Google+ Print
محافظ شمال سيناء:الإرهاب يستغل نقاط الضعف فى علاقة الأمن بالمجتمع المدنى محافظ شمال سيناء:الإرهاب يستغل نقاط الضعف فى علاقة الأمن بالمجتمع المدنى
قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن الأعمال الإرهابية تستغل نقاط الضعف فى علاقة القوات المسلحة والشرطة بالمجتمع المدنى.

وأوضح محافظ شمال سيناء، فى حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل، على فضائية الحياة، اليوم السبت، أن المناطق التى تدار منها الأعمال الإرهابية يوجد فيها الإرهابيون منذ نشأتهم و هو الأمر الذى يساعدهم فى النشاط الإرهابى.

وأكد "حرحور" أنه طبقا للحسابات فإن الجماعات الإرهابية لم تكسر مجتمعا أو دولة، قائلا "لن يستطيع ولن يحدث أن أى جماعات إرهابية قدرت تكسر مجتمع أو دولة، وفى النهاية الدولة هى اللى هتنتصر وباقية وتنتصر على كل ما ينفذ على أراض شمال سيناء من أعمال إرهابية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365