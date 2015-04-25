حملة مكثفة لإزالة الإشغالات بمدينة الخارجة بالوادى الجديد

شهد اللواء محمود عشماوى – محافظ الوادى الجديد اليوم، السبت، حملة مكثفة شنتها قوات الأمن بالتنسيق مع رئاسة مركز الخارجة لإزالة كافة الإشغالات، التى قام بها الباعة الجائلون وأصحاب المحلات فى عدد من ميادين الخارجة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المحافظ لإزالة كافة الإشغالات، التى تحول دون سيولة حركة المرور، مشددا على تنفيذ القانون ضد جميع المخالفين، حرصا على المشهد الجمالى للمدينة، وعدم تعرض أرواح المواطنين للخطر بسبب إعاقة حركة المرور بسبب تلك الإشغالات.

وأكد اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم، على ضرورة تنفيذ حملات الإزالة للإشغالات التى يتم رصدها تطبيقا للقانون وإلزام الباعة الجائلين بالانتقال إلى مقر السوق الجديد، الذى تم تخصيصه بحى المروة لهم، وكذلك تنفيذ حملات الإزالة لكافة التعديات على أراضى الدولة، والتى تم تحقيق إنجاز كبير فيها على مستوى مراكز المحافظة.