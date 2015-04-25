أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملة مكثفة لإزالة الإشغالات بمدينة الخارجة بالوادى الجديد

Google+ Print
حملة مكثفة لإزالة الإشغالات بمدينة الخارجة بالوادى الجديد حملة مكثفة لإزالة الإشغالات بمدينة الخارجة بالوادى الجديد
شهد اللواء محمود عشماوى – محافظ الوادى الجديد اليوم، السبت، حملة مكثفة شنتها قوات الأمن بالتنسيق مع رئاسة مركز الخارجة لإزالة كافة الإشغالات، التى قام بها الباعة الجائلون وأصحاب المحلات فى عدد من ميادين الخارجة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المحافظ لإزالة كافة الإشغالات، التى تحول دون سيولة حركة المرور، مشددا على تنفيذ القانون ضد جميع المخالفين، حرصا على المشهد الجمالى للمدينة، وعدم تعرض أرواح المواطنين للخطر بسبب إعاقة حركة المرور بسبب تلك الإشغالات.

وأكد اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم، على ضرورة تنفيذ حملات الإزالة للإشغالات التى يتم رصدها تطبيقا للقانون وإلزام الباعة الجائلين بالانتقال إلى مقر السوق الجديد، الذى تم تخصيصه بحى المروة لهم، وكذلك تنفيذ حملات الإزالة لكافة التعديات على أراضى الدولة، والتى تم تحقيق إنجاز كبير فيها على مستوى مراكز المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365