بالصور.. محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحمام المركزى ويكافئ الأطباء والتمريض

قام اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، اليوم السبت، بتفقد مستشفى الحمام المركزى، لمتابعة مدى استعداد المستشفى، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وكان قد تم تطوير مستشفى الحمام المركزى فى عام 2010 بتكلفة 50 مليون جنيه بطاقة 44 سريرا.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ، لمدينة الحمام، يرافقه اللواء بلاسى شاكر، رئيس مدينة الحمام، والدكتور جمال الجوهرى، وكيل وزارة الصحة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

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محافظ مطروح يطمئن من المواطنين على مستوى الخدمة المقدمة بالمستشفى

>تفقد المحافظ أقسام غرفة عمليات والعناية المركزة وقسم الولادة والأسنان ووحدة الغسيل الكلوى، وقرر المحافظ زيادة عدد حضانات المواليد إلى 7 بدلا من 4 حضانات، نظرا للضغط المتواصل على الحضانات، والزيادة المتوقعة بالمدينة والإقبال المتزايد خلال موسم الصيف، ولتوفير السفر وانتقال المواطنين إلى مستشفيات الإسكندرية.

كما قرر المحافظ توفير طبيب متخصص فى العناية المركزة، بصفة مستمرة لتعمل العناية المركزة طوال العام، بدلا من تشغيلها خلال فترة الصيف فقط، وذلك استجابة لمطلب أهالى الحمام الهام، بالإضافة إلى توفير طبيبين متخصص فى الرمد.

ووجه المحافظ لمدير الشئون الصحية، بتوفير الأدوية المطلوبة فى جميع الأقسام، وعرض تقرير مفصل بصفة دورية، عن الأدوية الهامة التى تحتاج إليها المستشفى.

كما وجه المحافظ لرئيس مدينة الحمام، بسرعة الانتهاء من إنشاء استراحة الأطباء لنقلهم إليها، واستغلال غرف الإقامة بالمستشفى فى زيادة عدد الأسرة، مع توفير وحدات سكنية إضافية للأطباء، ذلك تحسبا لزيادة عدد المنتدبين من الأطباء خلال فترة الصيف.

كما قرر المحافظ صرف مكافأة مالية، بمبلغ 1500 جنيه، لأطقم وحدة الغسيل الكلوى وعدد 3 أطباء، وصرف مبلغ 1000 جنيه، لعدد 5 من التمريض، نظرا لما شاهده من تقديم خدمة طبية متميزة، من أطقم القسم وشكر المواطنين لهم، وذلك تحفيزا لهم على مواصلة تقديم الرعاية الطبية المتميزة، لأهالى مدينة الحمام.

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المحافظ ووكيل وزارة الصحة خلال تفقد حضانات المواليد

وفى نهاية الجولة التفقدية، لمستشفى الحمام المركزى، صدق محافظ مطروح، على علاج مسن بمستشفى الحلمية العسكرى، على نفقة المحافظة، وعلاج أحد الأطفال من مدينة الحمام، بمستشفى مصطفى كامل العسكرى، على نفقة المحافظة.

من جانبهم وجه عمد ومشايخ مدينة الحمام والعاملين بالمستشفى، الشكر لمحافظ مطروح، على الاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها فورا، مؤكدين على مواصلة العمل والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



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استجابة المحافظ لمطالب الأطباء والمرضى بمستشفى الحمام المركزى



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المحافظ يكافئ الأطباء والممرضات لتميزهم فى العمل