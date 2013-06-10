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بجاتو:سننتهي من قانون الانتخابات قبل 30 يونيو

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بجاتو:سننتهي من قانون الانتخابات قبل 30 يونيو بجاتو:سننتهي من قانون الانتخابات قبل 30 يونيو

كتب : محمد عاشور منذ 51 دقيقة

قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، إنه لابد من عدم اللجوء إلى إصلاح الأوضاع بتشريعات جديدة، إلا في حالة الضرورة، موضحا أن اللجوء إلى تشريع قوانين جديدة أو تعديل القوانين لا يأتي إلا في حالة عدم القدرة على الإصلاح بالطرق القانوينة المتاحة.

وأضاف بجاتو، خلال لقائه ببرنامج "من جديد"، على فضائية "أون تي في"، "علينا ألا نستسهل سن القوانين، وفي نفس التوقيت لا نصادر مجلس الشورى حقه في التشريع"، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الجديد سيتم الانتهاء منه قبل نهاية هذا الشهر، مؤكدا أن بنهاية هذا الشهر ستكون ستكون البيئة التشريعية صالحة لإجراء الانتخاباب البرلمانية.

وتابع "لكني موعد إجراء الانتخابات لا أعرف عنه شيئا؛ لأنه يخضع للإرادة السياسية، وأستبعد إجراء أية انتخابات قبل شهر رمضان".

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