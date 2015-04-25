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مكرم محمد أحمد: انضمام الصحفيين الإلكترونيين لـ"النقابة" صعب للغاية

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مكرم محمد أحمد: انضمام الصحفيين الإلكترونيين لـ"النقابة" صعب للغاية مكرم محمد أحمد: انضمام الصحفيين الإلكترونيين لـ"النقابة" صعب للغاية
أكد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، أن انضمام الصحفيين الإلكترونيين لنقابة الصحفيين أمر فى غاية الصعوبة، مضيفا أنه لا يوجد تحديد أو تعريف واضح لهم، وأنه فى غيبة هذا التعريف ستصبح الأبواب مفتوحة أمام عشرات المدونين.

وأضاف مكرم لـ"اليوم السابع" أن هناك مخاوف لدى البعض من أنه يدخل ضمن هذا التعريف للصحفى الإلكترونى فئات واسعة من المدونين لا تستطيع النقابة أن تتحمل إعانتهم، وسيكونون عبئا على نقابة مثقلة ذات موارد محدودة.

ولفت مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إلى أنه لابد أن يكون للصحفيين الإلكترونيين نقابة خاصة بهم.


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