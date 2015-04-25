محافظ الشرقية:"الإعلام أعطى واقعة تسمم الإبراهيمية أكبر مما تستحق"

قال الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، إنه أبلغ المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن المحافظة تعد الأفقر على مستوى الجمهورية فى محطات المياه والصرف الصحى، لافتًا إلى أنه فتح تحقيقًا فى واقعة حالات التسمم الجماعى بمدينة "الإبراهيمية"، وتابع المحافظ قائلًا: "الإعلام أعطى الموضوع أكبر من حجمه وأكبر مما يستحق، الموضوع تلوث فى المياه زى ما قالوا المواطنين".

وأضاف محافظ الشرقية، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "البيت بيتك"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان عبر فضائية "ten"، قائلًا: "خاصة أنى ليا 7 دقائق على التليفون واحنا وقتنا مهم جدًا، المحافظة الأفقر فى محطات الشرب والصرف الصحى وأنا بلغت رئيس الوزراء بذلك، يعنى الموضوع مش بتاع محافظ جى من 10 أو 20 يوما وربنا يقدرنى على حل مشاكل المحافظة- إن شاء الله".

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