صفحة مجهولة على الفيس بوك تنتحل اسم اليوم السابع وتروج أخبارًا كاذبة

انتحلت صفحة مجهولة على "الفيس بوك" اسم موقع وجريدة "اليوم السابع" وشعاره للترويج لموقع جديد ينقل أخبارًا كاذبة.

نقلت الصفحة المجهولة خبرًا مفبركًا عن وفاة الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، مستغلة اسم ومصداقية موقع "اليوم السابع" لتحقيق عدد أعلى من الزيارات.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

كما تعتبر صفحة "اليوم السابع" على "فيس بوك" الأولى بين صفحات المواقع الإخبارية، والتى تضم نحو "6، 235، 767" متابعين.

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- "اليوم السابع" تحذر قراءها من صفحة مجهولة على "فيس بوك" تستغل اسمها

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