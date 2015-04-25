وصول 98 مهاجرًا إفريقيًا غير شرعى لميناء "جرجيس" التونسى

وصل 98 مهاجرا إفريقيا ، اليوم السبت ، إلى ميناء جرجيس التونسى على متن 3 مراكب صيد لبحارة تونسيين ، وذلك بعد أن ضلوا طريقهم فى البحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول بطريقة غير مشروعة إلى جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية .

وذكرت مصادر إعلامية تونسية أن البحارة التونسيين توصلوا إلى مركب المهاجرين غير الشرعيين يوم أمس ، إلا أن سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر حال دون نقلهم إلى السواحل آنذاك ، مضيفة أن المهاجرين من 9 دول إفريقية .

جدير بالذكر أن وحدات تابعة لجيش البحر التونسى قد قامت فى الثالث من مارس الماضى بإنقاذ 81 مهاجرا غير شرعى من جنسيات إفريقية مختلفة فى عرض سواحل مدينة "جرجيس" من ولاية مدنين .

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