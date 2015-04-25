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بالفيديو.. لحظة قتل جنود الاحتلال لشاب الفلسطينى

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بالفيديو.. لحظة قتل جنود الاحتلال لشاب الفلسطينى بالفيديو.. لحظة قتل جنود الاحتلال لشاب الفلسطينى
استشهد مساء اليوم السبت شاب فلسطينى من مدينة الخليل يدعى أسعد محمود السلايمة عقب إطلاق جنود الاحتلال 4 رصاصات عليه بعد أن قام الشهيد بطعن أحد الجنود بسكين فى رقبته أمام الحرم الإبراهيمى.

ومنع جنود الاحتلال قوات الصليب الأحمر من إسعاف الشهيد وتركوه ينزف حتى الموت دون تقديم أى مساعدات طبية حسب رواية نشطاء فلسطينيين على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

اللحظات الاولى قبل استشهاد الشاب اسعد السلايمة .. الشرطة اطلقت عليه اربع رصاصات مما ادى الى استشهاده على الفور.

‎Posted by ‎اخبار فلسطين لحظة بلحظة‎ on‎ 25 أبريل، 2015

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مصر 365

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