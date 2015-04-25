أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصدر عسكرى ليبى ينفى وصول أسلحة من الأردن لمطار "الأبرق"

Google+ Print
مصدر عسكرى ليبى ينفى وصول أسلحة من الأردن لمطار "الأبرق" مصدر عسكرى ليبى ينفى وصول أسلحة من الأردن لمطار "الأبرق"
نفى مصدر عسكرى ليبى مطلع، بمطار الأبرق العسكرى، الأخبار المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن وصول ذخيرة إلى مطار الأبرق قادمة من الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن المصدر الليبى قوله، إنه لم ترد معلومات من القيادة العامة للجيش، أو أية جهة، بخصوص استيراد ذخائر وأسلحة من الأردن، مطالبا كافة الصفحات ، بتحرى الدقة والصدق، فى نشر الأخبار والمعلومات التى من شأنها نشر الفوضى، والتشويش، خاصة فى مناطق المؤسسات الحيوية.

وأشار المصدر العسكرى الليبى، إلى أن الدليل على عدم صحة هذه الأخبار وكذبها، هو أن كافة الرحلات الجوية بمطار الأبرق المدنية، والعسكرية، توقفت نهائيًّا اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية فى المنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017