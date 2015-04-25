مصدر عسكرى ليبى ينفى وصول أسلحة من الأردن لمطار "الأبرق"

نفى مصدر عسكرى ليبى مطلع، بمطار الأبرق العسكرى، الأخبار المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن وصول ذخيرة إلى مطار الأبرق قادمة من الأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية، عن المصدر الليبى قوله، إنه لم ترد معلومات من القيادة العامة للجيش، أو أية جهة، بخصوص استيراد ذخائر وأسلحة من الأردن، مطالبا كافة الصفحات الإخبارية، بتحرى الدقة والصدق، فى نشر الأخبار والمعلومات التى من شأنها نشر الفوضى، والتشويش، خاصة فى مناطق المؤسسات الحيوية.

وأشار المصدر العسكرى الليبى، إلى أن الدليل على عدم صحة هذه الأخبار وكذبها، هو أن كافة الرحلات الجوية بمطار الأبرق المدنية، والعسكرية، توقفت نهائيًّا اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية فى المنطقة.