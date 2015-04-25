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بريطانيا ترسل خبراء لمساعدة نيبال بعد الزلزال المدمر

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بريطانيا ترسل خبراء لمساعدة نيبال بعد الزلزال المدمر بريطانيا ترسل خبراء لمساعدة نيبال بعد الزلزال المدمر

زلزال نيبال

أعلنت البريطانية اليوم السبت ارسال فريق من الخبراء الى نيبال لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد اليوم.

وأعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، جستن جريينج، نشر فريق من الخبراء في المجال الانساني لتقديم الدعم ومساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب نيبال.

وقدمت جريننج في تغريدة على حسابها على التواصل الاجتماعي تويتر عزائها لضحايا الزلزال المدمر، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة ستقدم المساعدة.

على جانب آخر ، قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، إن بلاده تبقى على اتصال وثيق مع الحكومة النيبالية، مشيرا الى أن السفارة البريطانية تقدم المساعدة للسلطات، اضافة الى تقديمها المساعدة القنصلية للمواطنين البريطانيين.

وأعرب هاموند ، في بيان صادر من وزارة الخارجية البريطانية ، عن تعازيه للشعب النيبالي ولكل المتضررين نتيجة هذه الخسائر الفادحة في الأرواح والأضرار واسعة النطاق التي سببها الزلزال.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على أن بلاده ستبذل ما في وسعها للمساعدة في احتواء أثار الزلزال المدمر.

وقد ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب نيبال اليوم إلى أكثر من ألف قتيل ، وفق ما أعلنته السلطات الرسمية هناك ، وتقول السلطات إن عددا كبيرا آخر لا يزال مفقودا تحت أنقاض المباني المدمرة في الزلزال ، الذي وصف بأنه الأقوى في نيبال منذ أكثر من 80 عاما.

وأعلنت الحكومة في نيبال حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، متوقعة ارتفاعا كبيرا في أعداد الضحايا.

أ ش أ

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