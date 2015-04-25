الرئيس اليونانى:مصر أجرت إصلاحات ديمقراطية تمكنها من إنهاء أزمات المنطقة

قال الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، إن مصر هى الدولة التى يجب أن تساعد وتساهم فى إنهاء الأزمات بالشرق الأوسط، وأن لها كل الإمكانيات والقدرات والبنية الأساسية والمستقبل القوى الذى يمكنها من تحقيق ذلك.

وأكد الرئيس اليونانى، فى حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، اليوم السبت، أن مصر قامت بتعديلات وإصلاحات ديمقراطية تجعلها قوة استقرار داخل العالم العربى والإسلامى.

وطالب الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، دول أوروبا بأن تتخذ قرارات خاصة فيما يتعلق بقضايا المنطقة والدول، التى تتعاون معها فى المنطقة، قائلا: "أعتقد أن مصر هى الدولة التى تستطيع أن تلعب الدور الفعال لمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".

وأبدى الرئيس اليونانى أسف واستياء دول أوروبا من عملية اغتيال عدد من المصريين فى سرت الليبية، وأيضا الإثيوبيون مؤخرًا، مؤكدا تأثير تلك المذابح على السلام العالى حال تركها وعدم المساعدة على إيقافها.

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