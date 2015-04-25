صور القطع الأثرية المصرية المستردة من الولايات المتحدة الأمريكية

شاركت السفيرة ألفت عبد الفتاح فرح، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أمس الجمعة، فى المؤتمر الصحفى الذى دعا إليه وزير الآثار لاستقبال القطع الأثرية المستردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد وزير الآثار، الدكتور ممدوح الدماطى، بالجهود المبذولة من جانب وزارة الخارجية، وسفارة مصر فى واشنطن، والقنصلية العامة فى نيويورك، والعمل مع وزارة الخارجية كشريك أساسى فى استرداد الآثار المصرية من الخارج، والتى يتم التعامل معها من خلال المتابعة عن كثب من جانب الإدارة العامة للآثار المستردة، بالإضافة إلى البعثة التمثيلية فى الخارج لدور وصالات المزادات الأثرية بدول العالم المختلفة، لتعقب الآثار المصرية المهربة بطرق غير شرعية نتيجة أعمال الحفر خلسة والتنقيب غير الشرعى وأيضًا القطع الأثرية المسروقة من المتاحف المصرية مثل المتحف المصرى ومتحف مالاوى التى تعرضت لأعمال نهب وسلب فى أعقاب ثورة 25 يناير.

وشكلت السفيرة ألفت عبد الفتاح فرح، لجنة من وزارتى الخارجية، والآثار لاستلام وتسليم القطع الأثرية المستردة حيث باشرت اللجنة أعمالها عقب انتهاء أعمال المؤتمر الصحفى بمقر مطار القاهرة الدولى.

وسلمت اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية، نظيرتها المشكلة من وزارة الآثار، 145 قطعة أثرية مصرية، ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة، تتمثل فى تابوت خشبى كامل، وقطعتين تمثلان جانبين خشبيين لتابوت، وجزأين منفصلين من تابوت خشبى، و19 تمثال أوشابتى، و99 قطعة عملة، و4 طيور خشبية من طيور البا، و3 قطع خشبية طولية تمثل جزء من تابوت، وغطاء تابوت علوى خشبى مفقود أحد جانبيه، وغطاء خشبى علوى لتابوت آدمى، وجزء سفلى للتابوت الآدمى.

كما تضمنت القطع المُستردة 5 تماثيل حجرية، وقطعتين حجريتين من لوحة جدارية، وتمثال كتلة مفقود رأسه، ومركب خشبى مثبت عليه أحد البحارة بالإضافة، إلى 6 قطع خشبية خاصة بالمركب، و9 تماثيل خشبية لبحارة خاصة بالمركب، ومركب خشبى مثبت عليه ستة بحارة، بالإضافة إلى تمثال خشبى لبحار، وثلاث قطع خشبية خاصة بالمركب، ومركب خشبى مثبت عليه سبعة بحارة، بالإضافة إلى 4 قطع خشبية خاصة بالمركب.

وأنهت اللجنة أعمالها وتم نقل القطع الأثرية المصرية من مقر مطار القاهرة الدولى لإيداعها بالمتحف المصرى تحت حراسة قوة تأمينية من مباحث الآثار.

وأعربت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية فى بيانٍ لها عن خالص الشكر والتقدير لوزير الآثار والإدارة العامة للآثار المستردة متطلعة إلى مزيد من التعاون والتنسيق لاسترداد الآثار المصرية المهربة بطريقة غير مشروعة.

وأهابت وزارة الخارجية المصرية بمختلف دول العالم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تداول ونقل واسترداد أو إعادة تصدير الآثار بطرق غير مشروعة بدولها وذلك حفاظًا على الموروث الثقافية والحضارى للدول المختلفة التى تمثل فى النهاية تراثًا إنسانيًا يستوجب الحفاظ عليه.



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القطع الأثرية التى تم استردادها



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عملات أثرية تم استردادها



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قطعة أثرية تم استردادها



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الآثار التى تم استردادها



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أربعة تماثيل مصرية تم استردادها



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4 قطع خشبية أثرية خاصة تم استردادها



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تمثال أثرى تم استرداده



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آثار مصرية تعود لأحضان الوطن



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عملات أثرية مصرية تم استردادها



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أنواع مختلفة من العملات الأثرية



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تسع تماثيل أثرية تم استردادها



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قطعة أثرية تم استردادها



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جانب من القطع الأثرية