"الصحة" تطبق العلاج بالكروت الذكية لـ385 ألف فرد بسوهاج غدا

تبدأ وزارة الصحة غدا الأحد تطبيق برنامج العلاج بالكروت الذكية لأصحاب معاش الضمان الاجتماعى بمحافظة سوهاج فى 6 مستشفيات، وهى سوهاج العام والهلال للتأمين الصحى والجامعة وأورام سوهاج والمستشفى التعليمى ومستشفى الجهاز الهضمى، و101 وحدة صحية بجميع أنحاء المحافظة.

وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن تطبيق مشروع العلاج بالكروت الذكية فى محافظة سوهاج يستفيد منه 70 ألف أسرة، بإجمالى 385 ألف فرد، وأضاف وزير الصحة أن المشروع يكلف الحكومة 3.7 مليار جنيه، ويستفيد منه 7.2 مليون مواطن بـ27 محافظة.

وأوضح وزير الصحة أن المشروع سيتم تعميمه على مستوى الجمهورية خلال 18 شهرًا ينتهى فى يونيو 2016، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع يأتى تطبيقا للمادة 18 من الدستور فى رعاية غير القادرين صحيًا.

- وزير الصحة: علاج 4 آلاف و29 حالة بنظام الكروت الذكية.. وعادل عدوى: انتهاء أول مراحل المشروع بـ419 وحدة و44 مستشفى يونيو المقبل.. و7.2 مليون مواطن يستفيدون من البرنامج بنهاية 2016