ياسر برهامى: اعتداءات الإخوان على العلماء لا تمت للإسلام بصلة

قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن اعتداء أعضاء الإخوان على الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، فى هولندا لم تكن الواقعة الأولى، التى تقوم بها الجماعة ضد الشيوخ والعلماء، موضحًا أن الإسلام ينهى عن هذه التصرفات.

وأضاف ياسر برهامى لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان أيضا قاموا بهذه الأفعال معه – أى برهامى– نفسه خلال تواجده قبل ذلك فى العمرة، ويكررونها مع الشخصيات الدينية، التى تختلف معهم فى الرأى، مشيرا إلى أنهم يستنكرون كل هذه الأفعال، ويؤكدون أنها لا تمت للإسلام بصلة.

>