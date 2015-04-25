بالفيديو..إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع رحاب عبد اللاه

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار..

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

1 – قرار جمهورى بفرض حالة الطوارئ 3 أشهر فى عدة مناطق بشمال سيناء

2 – وزير البيئة يشرب من مياه “الحنفية” بقنا ويؤكد: سليمة 100%

3 – محافظ قنا: انتشال 90% من الفوسفات الغارق بمياه النيل

4 – حريق هائل يلتهم مصنع خل بالغربية

5 – إحباط تهريب صور أصلية لـ”السادات” أثناء خطابه بالكنيست إلى كندا

6 – الإعلامية نهال كمال: وصية الأبنودى ألا يقام عزاء له إلا بالإسماعيلية

7 – أمريكية وزنها 300 كيلوجرام يمنعها الزوج من الرجيم خوفًا أن تهجره

8 – “فيس بوك” يعلن عن وصول أرباحه هذا العام إلى 3.54 مليار دولار