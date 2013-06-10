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زوجة "دومة": زوجي مضرب عن الطعام منذ يومين.. وسأعتصم غدا حتى يفرج عنه

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زوجة "دومة": زوجي مضرب عن الطعام منذ يومين.. وسأعتصم غدا حتى يفرج عنه زوجة "دومة": زوجي مضرب عن الطعام منذ يومين.. وسأعتصم غدا حتى يفرج عنه

كتب : محمد عاشور منذ 22 دقيقة

قالت نورهان حفظي، زوجة الناشط السياسي أحمد دومة، إنه مضربا عن الطعام منذ يومين؛ للمطالبة بالإفراج عنه، مشيرة إلى أنه لا يوجد سند قانوني لاستمرار حبس زوجها.

وأضافت حفظي، خلال لقائها الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "السادة المحترمون"، "دفعنا دم في الثورة مقابل أن نقول ما نريد، والحرية ليست منة من الإخوان، ولكنها حق للمصريين"، مشيرة إلى أن اعتقال الثوار بعد الثورة يعتبر فضيحة.

وأكدت أن أمر الإحالة الذي تلقته وصف فيها دومة بأنه هاربا، بالرغم من أنه مسجونا في سجن طرة، مضيفة أن زوجها "مخطوف" وليس مسجونا.

وتابعت: "دومة أحد المتمسكين بالسلمية، ووجوده في المظاهرات ضروري لتهدئة الشباب المتحمس وحثه على ألا يخرج عن السلمية"، مؤكدة أنها ستعتصم غدا أمام مكتب النائب العام، حتى خروج زوجها من محبسه.

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ON Sport

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