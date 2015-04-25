وزارة الدفاع تطلق الألعاب النارية فى الاحتفال بتحرير سيناء باستاد القاهرة

أطلقت وزارة الدفاع الألعاب النارية خلال احتفال وزارة الشباب والرياضة بذكرى تحرير سيناء، وذلك بإستاد القاهرة الدولى.

وأبهرت العروض التى قدمها شباب وفتيات مصر المشاركين فى احتفالية وزارة الشباب والرياضة بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء جميع الحضور الذين تفاعلوا مع جميع فقرات الحفل المقام بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.

وقدم طلاب وطالبات كليات التربية الرياضية بجامعة حلوان، وجامعة بنى سويف، وجامعة بنها وجامعة الإسكندرية عروض رياضية نالت تصفيق الحضور.

ونال عرض أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى قدمه مجموعة من الشباب والفتيات من متحدى الإعاقة الفكرية إشادة وإعجاب الجميع، فضلاً عن العرض المميز الموسيقى لأوركسترا النور والأمل، وأوبريت "الجيش المصرى"، وتخللت فقرات الحفل مجموعة من الأغانى الوطنية قدمها أعضاء أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وفقرة استعراضية لمجموعة من الطلائع.

شهد الحفل المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحى مساعد وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

- التليفزيون المصرى ينقل حفل وزارة الشباب والرياضة بذكرى عيد تحرير سيناء