القبض على 21 مزارعا حاولوا الاستيلاء على أرض زراعية بالدقهلية

ألقت قوات الأمن بالدقهلية القبض على 21 فلاحا حاولوا الاستيلاء على أرض زراعية بعد اشتباكات مع قوات الشرطة.

وحدثت اشتباكات بين عدد من فلاحى قرية سرسو التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية وبين قوات الشرطة، بعدما حاول الفلاحون رفض تسليم قطعة أرض محل نزاع بينهم وبين رجل الأعمال فريد م. و، وتجمهر الفلاحون داخل الأرض وقاموا برشق قوات الأمن بالحجارة، فقامت قوات الأمن بالقبض على 21 منهم.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائى بالقبض على 21 من مزارعى قرى سرسو امتنعوا عن تسليم قطعة أرض مساحتها 42 فدانا لصاحبه ورشق قوات الأمن بالحجارة .

وصدر قرار تمكين لورثة مالك الأرض الأصلى من قبل المحامى العام، مما تسبب فى تبادل الدعاوى القضائية و الخلافات بين الطرفين.

فيما نفى مصدر أمنى ما رددته أمانة حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن قيام قوات الشرطة بإطلاق النيران على الفلاحين وقتل سيدة أو إطلاق قنابل مسيلة للدموع.

وكان الأهالى حاولوا النزول لأراضيهم احتجاجًا على قرار التمكين الصادر رغم تداول القضية فى المحاكم، وباستدعاء الشرطة ألقت القبض على 21 من الفلاحين المتجمهرين داخل الأرض بعد قذفهم قوات الشرطة بالطوب.