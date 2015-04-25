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بخطوات ذكية.. إزاى تواجه حقد الآخرين عليك؟

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بخطوات ذكية.. إزاى تواجه حقد الآخرين عليك؟ بخطوات ذكية.. إزاى تواجه حقد الآخرين عليك؟
بعض الحيل الذكية قد تجنبك شر من حولك، فقد يعانى الشخص من صعوبة تعامله مع من يكنون له الكراهية، وينظرون إليه نظرات حاقدة، ولكن بعض الحيل الذكية كما يوضحها محمد علاء أخصائى النفسية والمعالج النفسى، والذى يوضح أن الدهاء هو السلاح الوحيد الذى يمكن أن يواجه الشخص به الحاقدين.
>- ابتعد عن التفكير فى حديث الحاقدين، أو فى نغماتهم السلبية التى يوجهونها على الدوام، سر فى طريقك دون الالتفات بأفكار وآراء غير إيجابية.
>- لماذا تفكر فى الحاقدين؟ فكر فقط فى من يدعمونك ويمدونك بأفكار إيجابية، وكلمات إعجابهم اجعلها وقودك للنجاح والمزيد من المثابرة.
>- لا تفقد الأمل فى تحويل الحاقد عليك إلى صديق لك، من خلال غفران الصغائر التى يرتكبها، وتناسيها تمامًا، وأكمل علاقتك معه دون ضغائن متجددة.
>- لا تعامل الحاقد بالمثل، ولا تشمت بهزيمته، لا تفكر فيه ولا فى تفكيره السلبى حتى لا تتحول إلى حاقد مثله
>- الحقد أول طريق الفشل، فلا تقلد الحاقد فى حقده
>- تمنى للحاقد الخير، كى تتمكن من تهذيب نفسك وعدم سحبها لطريق الحقد والشماتة
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مصر 365