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سرطان المبيض الأكثر شيوعا بمصر وثلثا الحالات تكتشف فى المراحل المتأخرة

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سرطان المبيض الأكثر شيوعا بمصر وثلثا الحالات تكتشف فى المراحل المتأخرة سرطان المبيض الأكثر شيوعا بمصر وثلثا الحالات تكتشف فى المراحل المتأخرة
أكد الدكتور السعيد عبد الهادى أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب المنصورة أن سرطان المبيض المتقدم يمكن علاجه.

سرطان المبيض الأكثر شيوعا فى


>وقال إن سرطان المبيض هو الأكثر شيوعا فى مصر حسب الإحصائيات العالمية، وثلثا الحالات تأتى للطبيب فى المراحل المتأخرة من المرض فى المرحلة الثالثة والرابعة من المرض، وتم إجراء بحث حول طريقتين من العلاج إما من خلال الجراحة ثم العلاج الكيميائى أو نصف العلاج الكيميائى أولا ثم الجراحة ثم النصف الآخر من العلاج الكيميائى.

كيفية التخلص من المرض


>وأشار أن النتائج العالمية تشير إلى أن أى من الطريقتين سوف يؤدى إلى نفس النتائج من الحياة والتخلص من المرض إذا تم استئصال الورم كاملا بالجراحة، سواء كان قبل العلاج الكيميائى أو بعده، حيث يتم استئصال المبيضين والرحم وجدار البطن وكل ما يراه الجراح من ورم داخل تجويف البطن.

90 % من حالات سرطان المبيض مجهولة السبب


>وقال إن سرطان المبيض ليس له سبب معروف فى 90 % من الحالات بينما يوجد استعداد وراثى فى 5 : 10 % من الحالات وهو نتيجة خلل فى الجينات المسببة لسرطان الثدى والمبيض معا، وما يسمى BRCA1,2 والمعروف بحالة إنجلينا جولى حيث كانت إيجابية لهذا ألجين المسبب لسرطان المبيض والثدى معا.

هناك ارتباط بين الإصابة بسرطان الثدى وسرطان المبيض


>وأكد أن السيدات اللاتى يحملن هذا ألجين عرضة لحدوث أى من سرطان الثدى والمبيض ويمكن معرفة ذلك من خلال التاريخ المرضى للأسرة مثل الأم والأخت والخالة ويمكن عمل تحليل بى سى أر لمعرفة الخلل الجينى، موضحا أن هناك ارتباطا بين سرطان الثدى والمبيض حيث إن الإصابة بأى منهما قد يساعد على الإصابة بسرطان الآخر ولذا يتم اختبار مستقبلات هرمون الاستروجين والبروجستيرون فى سرطان الثدى وإذا كانا إيجابيين يتم استئصال المبيض لحرمان السرطان من تغذية الهرمونات.

أعراض الإصابة بسرطان المبيض..


>وقال إن أعراض الإصابة بسرطان المبيض تظهر فى شكل آلام غير محددة بالبطن والشعور بالغثيان والقىء وآلام بالحوض ويجب أخذها باهتمام عند كل سيدة فوق سن الأربعين، وإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لقياس حجم المبيض ووجود أى أورام بها، مشيرا إلى أن عمليات استئصال أورام المبيض يقوم بها المتخصصون فى علاج أورام الجهاز التناسلى وهو تخصص داخل أمراض النساء.

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مصر 365

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