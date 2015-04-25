"اليوم السابع": وزير البيئة يشرب المياه وأهالى الشرقية يموتون

تحت عنوان "وزير البيئة يشرب المياه وأهالى الشرقية يموتون"، تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد الغد تفاصيل أزمة تسمم المئات من أبناء محافظة الشرقية، وسط شائعات تلوث المياه، فى أعقاب غرق ناقلة الفوسفات فى نهر النيل، واتهامات محافظ الشرقية لعناصر إخوانية بإلقاء مادة مسممة فى المياه.

وينفرد "اليوم السابع" فى عدد الغد بحوارٍ مهم مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، على هامش زيارته لإندونيسيا تعهد خلاله بألا يكون انقطاع الكهرباء فى فصل الصيف أقل بشكل ملحوظ عن العام الماضى، مؤكدًا أن الرئيس يتابع ملف الطاقة بنفسه.

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