أكرم القصاص لـ "صدى البلد" : "المحليات لازم تتغير لأن البلد هتغرق"

طالب الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، بتغيير المسئولين الذين يعملون بالمحليات بالدولة المصرية، قائلًا "المحليات لازم تتغير لأن البلد هتغرق"، مؤكدا أن "اليوم السابع" تنشر يوميا قضايا المواطنين، حتى ينظر لهم بعين الرحمة، ولهذا قررت الصحيفة توسيع المساحة لنشر قضايا المواطنين لأن مثل هذه القضايا هامة، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لـ5 حالات بعد تسليط الضوء عليهم فى "اليوم السابع".

وقال أكرم القصاص: إن مقاله الذى سينشر غدا تحت عنوان "الرئيس وتنابلة السلطان"، يهدف إلى رفع الوعى والاهتمام بالحالات الفقيرة وعدم تجاهلها، لاسيما أن "اليوم السابع" نشر على مدار الفترات السابقة استغاثات لبعض المواطنين، وبالفعل استجاب الرئيس السيسى لهذه الحالات.

وأضاف القصاص، عبر مداخلة هاتفية لفضائية "صدى البلد"، أن رؤساء المدن والأحياء لم يتحركوا تجاه الموطنين، فضلا عن تجاهل شكواهم، ولكن عندما يستجيب الرئيس عبد الفتاح السيسى ويأمر بالتحرك للاهتمام بالمواطنين الفقراء ورعاية مصالحهم، يبدأ رئيس المدينة بعمل التقارير الخاصة بشكوى المواطن، منتقدا هذا الأداء من هؤلاء المسئولين قائلًا: "هذا جهد مشكور للرئيس ورئيس الوزراء ولكن هذا ليس دورهم، ولماذا لم يستجب رؤساء المدن والأحياء لهذه الحالات مباشرة والتحرك نحوها".

وأوضح رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، أن رؤساء المدن والأحياء منزوعو "الضمير" لتجاهلهم لأزمات المواطنين ومشاكلهم، وعليهم أن ينشئوا مكاتب للمتابعة للاهتمام بمشكلات المواطنين وتلقى شكواهم مباشرة والتحرك نحوها، مؤكدا أن دور الرئيس عبد الفتاح السيسى يتمثل فى تطوير التعليم والصحة ومشكلات الدولة وحماية الأمن القومى، ولا يجب أن نحمله مثل هذه الأعباء، ولهذا نطلق على المسئولين "تنابلة السلطان".