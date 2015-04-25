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دبلوماسى مصرى لـ"اليوم السابع": الإفراج عن المصريين المحتجزين بصنعاء

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دبلوماسى مصرى لـ"اليوم السابع": الإفراج عن المصريين المحتجزين بصنعاء دبلوماسى مصرى لـ"اليوم السابع": الإفراج عن المصريين المحتجزين بصنعاء
قال مصطفى الشيخ، المستشار الثقافى للسفارة المصرية بصنعاء، إنه تم الإفراج عن اثنين مصريين كانا يعملان إداريين بالمركز الثقافى بالسفارة المصرية فى صنعاء بعد أكثر من 3 أسابيع من احتجازهما.

وأوضح الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه تم الإفراج عن ياسر فخرى المصرى، سكرتير البعثة الأزهرية، وإبراهيم منتصر، سكرتير المستشار الثقافى بالسفارة المصرية بصنعاء، عصر أمس الجمعة.

فيما أكدت الدكتورة فاطمة منتصر شقيقة أحد المحتجزين لـ"اليوم السابع" إنه تم الإفراج عن شقيقها، وأنه الآن فى طريق عودته للقاهرة.
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