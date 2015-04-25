المتحدث باسم الكهرباء: 4.5 مليون جنيه مرتبات لشركات حراسات وخفر

قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن محطات توليد الكهرباء ومحطات المحاولات والمنشآت تقسم إلى درجات، وأنها مؤمنة بشكل جيد، لافتا إلى أن الأبراج عدد كبير منها مهم ومؤمن بشكل جيد إلا أن العدد الأكبر ما زال يتم الاعتماد فى تأمينه على أبناء القبائل للحراسات.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع لبنى عسل، على فضائية الحياة، اليوم السبت، بأن شركة النقل للكهرباء تتحمل أكثر من 4 ونصف مليون جنيه مرتبات لشركات حراسات.

وكان قد تسببت انفجار عبوة محلية الصنع زرعها مجهولون إرهابيون بجوار أحد أبراج الكهرباء الضغط العالى، على طريق "أسوان – القاهرة" الصحراوى، فى حدوث ميل خفيف فى البرج.

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن مجهولين قاموا بوضع عبوتين محليتى الصنع بجوار أحد أبراج الكهرباء على طريق "أسوان – القاهرة" الصحراوى، بالقرب من مدخل قرية فارس دائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وانفجرت إحداهما، ونجحت قوات الحماية المدنية فى التعامل مع العبوة الثانية وتفجيرها بعيدًا عن البرج.