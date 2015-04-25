وزير الإعلام النيبالى: حصيلة قتلى الزلزال قد تصل إلى 4500 شخص

ذكر وزير الإعلام النيبالى ميندرا ريجال، أن حصيلة قتلى الزلزال الذى وقع فى نيبال قد تصل إلى أربعة آلاف وخمسمائة شخص، أى بمقدار ثلاثة أضعاف التقدير الحالى لأعداد القتلى.

وقال ريجال للصحفيين: "وقع معظم الدمار فى ضاحية جورخا، مركز الزلزال" غربى كاتماندو، مضيفًا: أن "الجيش النيبالى أطلق عملية إنقاذ بمروحيات مزودة بوسائل الرؤية الليلية".

وكانت الشرطة النيبالية قالت لموقع "كانتيبور" النيبالى الإخبارى إن 45 ألف شخص أصيبوا كذلك.

وقال رئيس الجمعية الجيولوجية الوطنية لوكبيجاى أدهيكارى لـ"كانتيبور" إن نيبال شهدت 65 هزة ارتدادية توابع للزلزال فى الساعات الثمانى التى أعقبت الزلزال الأول.

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