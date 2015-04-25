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وزير الإعلام النيبالى: حصيلة قتلى الزلزال قد تصل إلى 4500 شخص

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وزير الإعلام النيبالى: حصيلة قتلى الزلزال قد تصل إلى 4500 شخص وزير الإعلام النيبالى: حصيلة قتلى الزلزال قد تصل إلى 4500 شخص
ذكر وزير الإعلام النيبالى ميندرا ريجال، أن حصيلة قتلى الزلزال الذى وقع فى نيبال قد تصل إلى أربعة آلاف وخمسمائة شخص، أى بمقدار ثلاثة أضعاف التقدير الحالى لأعداد القتلى.

وقال ريجال للصحفيين: "وقع معظم الدمار فى ضاحية جورخا، مركز الزلزال" غربى كاتماندو، مضيفًا: أن "الجيش النيبالى أطلق عملية إنقاذ بمروحيات مزودة بوسائل الرؤية الليلية".

وكانت الشرطة النيبالية قالت لموقع "كانتيبور" النيبالى الإخبارى إن 45 ألف شخص أصيبوا كذلك.

وقال رئيس الجمعية الجيولوجية الوطنية لوكبيجاى أدهيكارى لـ"كانتيبور" إن نيبال شهدت 65 هزة ارتدادية توابع للزلزال فى الساعات الثمانى التى أعقبت الزلزال الأول.

- ارتفاع ضحايا زلزال نيبال إلى 777 قتيلاً وانهيار برج "داراوهارا" الأثرى

- حكومة نيبال تعلن حالة الطوارئ فى المناطق المتضررة من الزلزال

- بالفيديو.. نيبال تتعرض لأكبر زلزال مدمر منذ 81 عاماً.. ارتفاع عدد الضحايا لـ688 قتيلاً.. وإغلاق مطار كاتماندو الدولى.. وانهيار برج "دارهرا" الأثرى.. وسكان المناطق المنكوبة: الهزة لا تزال مستمرة

- الشرطة: ارتفاع عدد قتلى زلزال نيبال إلى 688

- ارتفاع ضحايا زلزال نيبال المدمر لـ618 قتيلاً وإغلاق مطار كاتماندو الدولى

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