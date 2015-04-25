ننشر تفاصيل زيارة وزير الصحة لسوهاج

يزور الدكتور عادل العدوى وزير الصحة برفقة عدد من قيادات الوزارة غدا الاحد محافظة سوهاج لتفقد عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة لاهالى المحافظة وقراها تشمل الزيارة تفقد الوحدة الصحية لقرية الروافع وخدمة الضمان الصحى الشامل بالروافع .

ويتوجه الوزير لتفقد الوحدة الصحية بالكوامل ويزور مستشفى المنشاة المركزى هذا ويشهد الوزير بعد ذلك اجتماع مجلس جامعة سوهاج والمنعقد بفرع الجامعة بالكوامل برئاسة د نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج وعمداء الكليات ثم يتوجة الوزير ومرافقوة لتفقد مستشفى الهلال ويعقد مؤتمر صحفى بمركز الاورام بعد الانتهاء من تفقدة وينهى الوزير زيارتة لسوهاج والتى يرافقة خلالها د ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج ود محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة مساء غدا بعقد لقاء مع قيادات العمل الصحى بالمحافظة للمناقشة فى اهم ما يعوق العمل والاداء بالمؤسسات الصحية وعرض المستهدف من تلك المؤسسات خلال المرحلة القادمة