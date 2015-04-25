اليمانى : تفجير برج كهرباء الفيوم لا يؤثر على مدينة أكتوبر..وإصلاحه خلال 10 أيام

قال د. محمد اليماني، المتحدث باسم الكهرباء، إن برج جهد 220 كيلو فولت بالفيوم تعرض لعمل تخريبي في إطار الأعمال التخريبية فجر اليوم، مؤكدا أنه بعيد جدا عن مدينة أكتوبر ولا يؤثر عليها.

وأضاف اليماني خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل “بدأنا العمل في إصلاح البرج الذي يستغرق 10 أيام كما تم توفير خطوط بديلة تجنبا لقطع الكهرباء المغذية لها.

وتابع قائلا: برج الكهرباء الذي تعرض للتخريب يقع على خط “الكريمات – 6 أكتوبر” ولدينا وصلات موازية تم نقل الأحمال إليها.

وأكد أنه لا يوجد تأثير سلبي على إمدادات الكهرباء لـ6 أكتوبر بسبب تفجير البرج بالفيوم.. مضيفا أن من قاموا بالعمل التخريبي اختاروا توقيت قبل الفجر مباشرة دائما كخفافيش الظلام.

وأشار إلى أن شركات الكهرباء تتحمل 4.5 مليون جنيه لحراسة أبراج الكهرباء على مستوى الجمهورية.. مشيرا إلى أن الوزارة تدرس كيفية حماية وتأمين الأبراج وأن تكلفة تركيب برج جديد تصل إلى مليون جنيه