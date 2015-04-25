كارول ميدلتون تنتظر حفيدها بفارغ الصبر

ذكرت صحيفة US Magazine أنّ Carole Middleton والدة دوقة كامبردج الأميرة Kate Middleton تعيش أسعد أيام حياتها في الوقت الحالي، بانتظار ولادة ابنتها التي ستنجب طفلها الثاني خلال الأيّام أو الساعات القليلة المقبلة.

Middleton البالغة من العمر 60 عاماً، شوهدت مساء الجمعة في الـ24 من أبريل، وهي تتجوّل في شوارع العاصمة البريطانية لندن، حيث بدت عليها ملامح الفرح، حسب ما ذكرت الصحيفة عينها.

أمّا صحيفة People الأمريكية فذكرت أنّ Carole نقلت بعض أغراضها الخاصّة إلى قصر باكنغهام، لأنها ستقيم هناك، بعد ولادة حفيدها الثاني، الذي يشغل العالم ووسائل الإعلام حتى قبل قدومه.

يُشار إلى أنّ المتوقّع أن تلد الدوقة Kate Middleton في أيّ لحظة. وبالرغم من ذلك فهي لم تنشغل عن ابنها الأمير George؛ والدليل على ذلك الصور التي نشرتها صحيفة Daily mail لها وهي تلعب برفقة طفلها البالغ من العمر 21 شهراً، في حديقة مع الأطفال.

هكذا تعيش كيت ميدلتون أيام حملها الأخيرة