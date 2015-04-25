كيف ردت أنغام على ملحم بركات؟

إستكمل الإعلامي نيشان حواره في الجزء الثاني من الحلقة التي استضاف فيها أنغام وأيمن زبيب وكارمن سليمان وفؤاد عبد الواحد، سائلاً أنغام عن الحب والارتباط في حياتها، فأجابت: "أنا حالياً "سولو" وتحت نصيبي، و"نفسي أحب""، وتابعت:"أنا جربت مرارة الإرتباط، ووجدت أن الحب أجمل منه، ولم أتزوج يوماً من أجل الأولاد بل من أجل الحب والحب هو الذي أثمر أولاداً، وفي النهاية ذهب الحب وبقوا الأولاد".

أما أيمن زبيب فتحدث عن إشكالية الجمع بين النجومية والزواج، من منطلق أن التجربة تؤكد أن الزواج يعتبر مشروعاً فاشلاً بالنسبة إلى الفنان وقال: "الحب جميل ولكنه مزعج في الوقت نفسه. حالياً أفضل أن أحب فني ولست مستعجلاً على الزواج، لأن الارتباط يحتاج إلى دراسة".

عن السبب الذي يمنع الديوهات الغنائية بين الفنانات، على الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي تبرز العلاقة الطيبة بينهن، ردت أنغام: " لا توجد مشاكل بيني وبين أحد، وكل فنانة مشغولة بنفسها، ولكننا نحتاج من أجل تقديم "الدويتو" إلى أفكار جديدة وشاعر قادر على تقديم كلمة مناسبة لصوتيْن" وتابعت: "سبق أن خضت تجربة الدويتو مع الفنانة الراحلة ذكرى، وكان هناك تناقضاً واضحاً بين صوتينا وهذا أمر ضروري في الدويتو، وهذه الناحية تنطبق أيضاً على صوتي وصوت أصالة"، وعن أهمية وجود علاقة صداقة بين الفنانات اللواتي يقدمن الدويتو، قالت أنغام: "لا يمكن لفنانتيْن غير صديقتيْن أن تجتمعا في دويتو غنائي".

أما أيمن زبيب الذي سبق أن خاض تجربة "التريو" الغنائي مع الفنانين ريّن وزين العمر، فقال: "أنا أتمنى أن أخوض تجربة الدويتو مع راغب علامة وعاصي الحلاني".

من ناحية أخرى ردّت أنغام على الموسيقار ملحم بركات عندما قال إن مصر لم تعد أم الفنون كما كانت في السابق، وقالت:"الأم لا تتغيّر بل تبقى أماً ومصر هي أم الدنيا. لا يمكن لأحد أن ينكر أن المسرح يعني مصر، وأن الموسيقى الشرقية والعازفين والشعراء الذين كتبوا وصدّورا الشعر العربي الذي نغنيه هم من مصر، والأمر نفسه ينطبق على الملحنين". وتابعت: "الأم لا تتغير حتى لو ضعفت أو كبرت لفترة معينة".

من جهته وافق أيمن زبيب على كلام أنغام، مشيراً إلى أن الفنان عبد الحليم حافظ هو الذي جعله يحب مصر".

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