أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جميل راتب يمر بأزمة صحية

Google+ Print
جميل راتب يمر بأزمة صحية جميل راتب يمر بأزمة صحية

السبت 25-04-2015 19:13

يمر الفنان المصري القدير جميل راتب بأزمة صحية بسيطة، اضطر بسببها أن يسافر إلى باريس لإجراء بعض الفحوصات الطبية وهو ما اعتاد عليه جميل منذ سنوات طويلة، إذ يخضع بشكل دوري للكشف الطبي، ويجري التحاليل الشاملة للاطمئنان على صحته.

من جهة أخرى، يتواجد جميل راتب في دراما رمضان هذا العام بمسلسله "حارة اليهود"، مجسداً شخصية زعيم الطائفة اليهودية كما ينتظر البدء في الجزء التاسع والأخير من مسلسل "يوميات ونيس".

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي