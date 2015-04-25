جميل راتب يمر بأزمة صحية

يمر الفنان المصري القدير جميل راتب بأزمة صحية بسيطة، اضطر بسببها أن يسافر إلى باريس لإجراء بعض الفحوصات الطبية وهو ما اعتاد عليه جميل منذ سنوات طويلة، إذ يخضع بشكل دوري للكشف الطبي، ويجري التحاليل الشاملة للاطمئنان على صحته.

من جهة أخرى، يتواجد جميل راتب في دراما رمضان هذا العام بمسلسله "حارة اليهود"، مجسداً شخصية زعيم الطائفة اليهودية كما ينتظر البدء في الجزء التاسع والأخير من مسلسل "يوميات ونيس".

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