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الزمالك: هدفنا عبور الحدود من أجل الفتح الرباطي

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الزمالك: هدفنا عبور الحدود من أجل الفتح الرباطي الزمالك: هدفنا عبور الحدود من أجل الفتح الرباطي

قال إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك إن فريقه يسعى للفوز على حرس الحدود في الجولة 27 من الدوري المصري يوم الأثنين المقبل ليكون دافع لمواجهة الفتح الرباطي.

ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 54 نقطة من 23 مباراة بفارق أربع نقاط عن إنبي الوصيف.

وأضاف يوسف في تصريحاته لموقع الزمالك الرسمي يوم السبت "سندخل المباراة بغرض النقاط الثلاثة والحفاظ على الفارق مع المنافسين والمضي قدما نحو لقب الدوري".

وتابع "الفوز سيمنح اللاعبين والجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الفتح الرباطي في الثالث من مايو المقبل".

وأشار تيجانا "الحدود يضم مجموعة كبيرة من صغار السن وهو فريق ليس هينا فضلا عن وجود جهاز فني كفء بقيادة عبد الحميد بسيوني".

وتقام المباراة باستاد برج العرب يوم الأثنين. وكان الزمالك قد فاز في الدور الأول على الحدود بنتيجة 2-0.

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