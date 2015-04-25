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وزير الري : 400 عينة من مياه النيل في قنا أثبتت سلبيتها

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وزير الري : 400 عينة من مياه النيل في قنا أثبتت سلبيتها وزير الري : 400 عينة من مياه النيل في قنا أثبتت سلبيتها

 

حسام المغازى وزير الري

قال حسام المغازي، وزير الري والموارد المائية، إنه حتى ساعة متأخرة أمس تم الانتهاء من نقل 90% من شحنة الفوسفات الغارقة في مياه النيل إلى عدد من الصنادل وباقي الشحنة سيتم انتشالها مع استخراج الناقلة.

وأضاف المغازي خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل أنه حتى أمس أخذ 400 عينة من المياه وأثبتت النتائج سلبيتها.

وتابع قائلا، مستمرون في أخذ العينات من المياه لتحليلها حتى الانتهاء من انتشال باقي الحمولة، وسنقوم بتطهير الموقع عقب انتشال الصندل الغارق في قنا.

وقال إن الأسماك لم تتأثر من غرق الفوسفات بمياه النيل.

وحول حالات تسمم عدد كبير من المواطنين بالشرقية، قال وزير الري إن طول المسافة بين قنا والشرقية تمنع وصول الفوسفات إلى محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أنه يوجد عشرات المحطات خلال تلك المسافة ولم نتلقى أي شكاوى من المياه.

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