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مداهمة مصنع متفجرات فى المرج شرق لبنان وتوقيف 4 عمال سوريين

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مداهمة مصنع متفجرات فى المرج شرق لبنان وتوقيف 4 عمال سوريين مداهمة مصنع متفجرات فى المرج شرق لبنان وتوقيف 4 عمال سوريين
داهمت قوة من مديرية المخابرات فى الجيش اللبنانى مساء أمس الجمعة مصنعاً لتصنيع المتفجرات فى منطقة المرج فى وادى البقاع شرق لبنان وأوقفت 4 عمال سوريين .

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى اليوم السبت انه "بنتيجة الرصد والتقصى دهمت قوة من مديرية المخابرات مساء أمس، مصنعاً لتصنيع المتفجرات فى محلة المرج فى البقاع، كان يقوم بإعادة تصنيع مادة السماد الكيماوى وتحويلها إلى عبوات ناسفة ومتفجرات".

وأضاف البيان أنه " قد تم توقيف 4 عمال، جميعهم من التابعية السورية، ومصادرة كمية كبيرة من المواد المصنعة والآلات المستعملة. وتم تسليم المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق".

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مصر 365