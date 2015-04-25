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بالصور..هلع وفزع ينتاب المستوطنين وجنود الاحتلال عقب قتلهم شابا فلسطينيا

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أصيبت قوات الاحتلال الإسرائيلى بحالة من الهلع والجنون عقب إقدام الشهيد الشاب أسعد محمود السلايمة، من مدينة الخليل بطعن أحد جنود الاحتلال وسط مجموعة من زملائه فى رقبته وصدره أمام الحرم الإبراهيمى، الأمر الذى دفع جنديا آخر لإطلاق النار عليه ليسقط شهيدًا فى الحال.

وتداول مجموعة من النشطاء الفلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مجموعة من الصور تبرز حالة الجنون والخوف الشديدين، التى منيت بها قوات الاحتلال عقب الحادث، وتظهر فيها مدرعات جيش الاحتلال وهى تحاصر منطقة الحرم الإبراهيمى إلى جانب هرولة مجموعة من المستوطنين اليهود إلى خلف حواجز خرسانية وحديدية.

حالة من الهلع تصيب المستوطنين وسط تأمين الجنود لهم -اليوم السابع -4 -2015
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حالة من الهلع تصيب المستوطنين وسط تأمين الجنود لهم

مدرعات الاحتلال تحاصر موقع الحادث -اليوم السابع -4 -2015
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مدرعات الاحتلال تحاصر موقع الحادث

غلق موقع الحادث من قبل جنود الاحتلال -اليوم السابع -4 -2015
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غلق موقع الحادث من قبل جنود الاحتلال

المستوطنون اليهود وهم يهرولون هربًا عقب وقوع الحادث -اليوم السابع -4 -2015
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المستوطنون اليهود وهم يهرولون هربًا عقب وقوع الحادث


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مصر 365