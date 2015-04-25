المتحدث باسم وزارة الصحة: 26 مصابا فى حريق مصنع الغربية وتماثلهم للشفاء

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أن حريق مصنع الخل بقرية نيفيا فى الغربية أسفر عن إصابة 26 شخصًا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى بيانٍ له اليوم إنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف للتعامل مع المصابين، حيث تم نقلهم غلى مستشفتى المنشاوى العام، ورمد طنطا.

وأضاف المتحدث بإسم وزارة الصحة أن أغلب الإصابات كانت بسبب الاختناق، مشيرًا إلى أن حالة جميع المصالين مستقرة، وغادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.

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رجال الإسعاف ينقلون مصابين



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محاولة السيطرة على الحريق



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إسعاف مصابين



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الدخان يتصاعد بطريق القاهرة الاسكندرية



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ألسنة دخان كثيفة تتصاعد من المصنع



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رجال الدفاع المدنى يحاولون السيطرة على الحرق



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نيران كثيفة ودخان من مصنع الخل



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أمن الغربية يحاول تطويق موقع الحريق



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نيران هائلة ودخان كثيف من المصنع



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آثار حريق مصنع الخل بالغربية



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دخان كثيف من المصنع



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أدخنة كثيفة تتصاعد من مصنع الخل



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آثار حريق مصنع الخل



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طوق امنى حول محيط الحريق



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أ012دخنة كثيفة ونيران متصاعدة



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الشرطة العسكرية تنتشر بمحيط الحريق



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السنة دخان تتصاعد من على مسافات بعيدة



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الشرطة العسكرية تبعد مواطنين عن موقع الحريق



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حريق هائل ودخان كثيف

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