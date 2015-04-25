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المتحدث باسم وزارة الصحة: 26 مصابا فى حريق مصنع الغربية وتماثلهم للشفاء

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أن حريق مصنع الخل بقرية نيفيا فى الغربية أسفر عن إصابة 26 شخصًا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة فى بيانٍ له اليوم إنه تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف للتعامل مع المصابين، حيث تم نقلهم غلى مستشفتى المنشاوى العام، ورمد طنطا.

وأضاف المتحدث بإسم وزارة الصحة أن أغلب الإصابات كانت بسبب الاختناق، مشيرًا إلى أن حالة جميع المصالين مستقرة، وغادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.
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رجال الإسعاف ينقلون مصابين

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محاولة السيطرة على الحريق

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آثار حريق مصنع الخل بالغربية

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دخان كثيف من المصنع

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أدخنة كثيفة تتصاعد من مصنع الخل

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- بالصور.. حريق هائل يلتهم مصنع خل بالغربية.. الدفع بـ20سيارة إطفاء.. وانتقال محافظ الغربية ومدير الأمن لمتابعة عمليات الإطفاء.. وتطاير البراميل تطايرت من شدة الانفجارات.. وإصابة 24 من الدفاع المدنى

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- استمرار توقف طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بسبب حريق مصنع الخل بطنطا

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- استدعاء سيارات شفط لسحب 30 طن بنزين من مصنع الخل المشتعل بالغربية

- بالفيديو.. نقل رجال الإطفاء المصابين بحريق مصنع خل الغربية للمستشفيات

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مصر 365

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