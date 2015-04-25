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"اليوم السابع" يعرض فيلم "أكتوبر ملحمة النصر" عن معركة تحرير سيناء

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"اليوم السابع" يعرض فيلم "أكتوبر ملحمة النصر" عن معركة تحرير سيناء "اليوم السابع" يعرض فيلم "أكتوبر ملحمة النصر" عن معركة تحرير سيناء
تعرض "اليوم السابع" فيلما بعنوان "أكتوبر ملحمة النصر" بالتزامن مع الذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير سيناء، يرصد عمليات القتال الضارية التى قادها الجيش المصرى ضد العدو الإسرائيلى فى معركة النصر الخالدة، وعمليات رجال الصاعقة التى قادت موجات العبور من غرب القناة إلى شرقها، وتدمير النقاط الحصينة لخط بارليف المنيع.

ويرصد الفيلم الذى أنتجته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مراحل المقاومة العنيدة التى قادها رجال مدينة السويس البواسل ضد محاولات إسرائيل احتلالها بعد إحداث ثغرة الدفرسوار، والدخول مرة أخرى إلى غرب القناة، بالإضافة إلى المعركة الدبلوماسية العظيمة التى قادتها ، لوقف إطلاق النار واستعادة أرض سيناء، وزيارة الرئيس أنور السادات إلى القدس عام 1977، حتى عقد اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، التى تتوجت بمعاهدة السلام عام 1979، والتى على إثرها انسحبت إسرائيل إلى داخل حدودها.


>- "اليوم السابع" يعرض فيلم "حرب أكتوبر بعيون إسرائيلية" فى عيد تحرير سيناء
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مصر 365

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