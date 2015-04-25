موجز أخبار محافظات مصر.. الجيش يدفع بسيارات لإطفاء حريق مصنع خل بالغربية

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها اندلاع حريق هائل فى مصنع خل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، وارتفعت ألسنة اللهب فى سماء المنطقة، وتسبب الحريق فى توقف حركة المرور على الطريق فى الاتجاهين، وشوهد الدخان وألسنة اللهب على مسافات بعيدة فى أنحاء مدينة طنطا.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ20 سيارة مطافئ، فى محاولة للسيطرة على الحريق، كما انتقلت القيادات الأمنية فى محاولة لتغيير حركة السير على الطريق بعد تكدس حركة المرور على الطريق.. انتقال محافظ الغربية والقيادات الأمنية لمتابعة الحريق وانتقل سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، واللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، إلى قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا، لمتابعة أعمال إخماد النيران المشتعلة فى المصنع.

على جانب آخر لم يفرق الإرهاب فى محاولته لنشر الذعر فى نفوس المواطنين، بين مسجد أو كنيسة، وفى أسوان تسبب محدث صوت زرعه مجهولون إرهابيون بجوار السور الخلفى لنقطة شرطة التحرير بمنطقة كيما دائرة قسم ثان أسوان، عن إلحاق أضرار بمسجد نقطة الشرطة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

"اليوم السابع" انتقل إلى موقع الحدث، وتبين أن هناك أضرارا وبعض التصدعات، لحقت بمسجد نقطة الشرطة، إلا أن جزء الجدار المكتوب عليه لفظ الجلالة "الله" لم يمسه سوء من محاولات الإرهاب الأسود.

فيما يعكف خبراء الأدلة الجنائية بمديرية أمن بنى سويف على فحص المضبوطات التى عثرت قوات الشرطة عليها داخل مخزن لتصنيع القنابل بمنطقة صحراوية، خلف كمين سنور على الطريق الصحراوى الشرقى القديم، عقب انفجاره ومصرع 4 من عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية هم حنفى عبد العظيم عبد اللطيف، يقيم قرية شريف باشا 45 سنة بكالوريوس علوم، و"حسام بدر حسين مرزوق" مدينة بنى سويف مهندس مدنى 26 سنة (نجل قيادى إخوانى هارب)، و"حسن محمد حمدى حسن عشيرى" 25 سنة، وجثة مجهولة، بالإضافة إلى إصابة آخر.

وشهد مركز طامية بمحافظة الفيوم وقوع انفجار ضخم، إثر قيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة بجوار برج كهرباء بقرية كفر محفوظ بمدخل المركز، ولم يسفر التفجير عن وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، خلال زيارة الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة لمحافظة قنا، أن القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارتى الرى والبيئة، تمكنت من انتشال 90% من الفوسفات الغارقة، وارتفاع الصندل الغارق إلى عدة أمتار من قاع النيل .

وإلى أهم الأخبار:

- بالصور.. حريق هائل يلتهم مصنع خل بالغربية.. الدفع بـ20سيارة إطفاء.. وانتقال محافظ الغربية ومدير الأمن لمتابعة عمليات الإطفاء.. وتطاير البراميل تطايرت من شدة الانفجارات.. وإصابة 24 من الدفاع المدنى

- القوات المسلحة تدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع الخل بالغربية

- "لفظ الجلالة" لم يتأثر من تفجير إرهابيين لمسجد نقطة شرطة أسوان

- بالفيديو والصور.. الأدلة الجنائية تفحص مضبوطات انفجار مخزن قنابل بنى سويف

- انفجار عبوة ناسفة بجوار برج كهرباء مركز طامية بالفيوم

- جنازة توقف قطارا بالمنيا ويقظة السائق تنقذ العشرات من الموت

- محافظ قنا: انتشال 90% من الفوسفات الغارق بمياه النيل

- صورة وزير البيئة يشرب من مياه "الحنفية" بقنا ويؤكد: سليمة 100%

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