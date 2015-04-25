أخبار اقتصاد مصر.. وزير الاتصالات: شركات الإنترنت ستخفض أسعار الخدمة

شهد اليوم السبت، عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، على رأسها تأكيد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جميع شركات الإنترنت ستقدم عروضا وخططا تسعيرية جديدة للعملاء، لافتا إلى أن نتائج الاجتماعات الأخيرة بين مقدمى الخدمى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سترفع إليه لبحثها.

واستقر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم، طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 7.606 جنيه للشراء و7.6289 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 8.1734 جنيه للشراء و8.1988 للبيع.

كما تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع جنيها واحدا، بسبب الاستقرار العالمى، ليصل سعر الجرام 21 إلى 261 جنيهاً، أمس الجمعة، مقابل أسعار الجمعة الموافق 17 إبريل والتى بلغت 262 جنيها.

وكشف المهندس خالد الغزالى حرب، رئيس شركة فوسفات مصر، ارتفاع إنتاج الشركة من خام الفوسفات، من 452 ألف طن فى عام 2012 إلى 552 ألف طن عام 2013 ثم وصل لـ1.36 مليون طن فى عام 2014.

وعقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا موسعا مع سفير رومانيا بالقاهرة كورنيل أليكس والوفد المرافق له، بحضور حسن الشافعى عضو الجمعية، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى وأعضاء الجمعية. وقال كورنيل اليكس السفير الرومانى بالقاهرة، إنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجارى بين البلدين حوالى مليار دولار بنهاية العام الجارى، لافتا إلى أن الصادرات المصرية إلى رومانيا حققت زيادة بنسبة 50% خلال العام الماضى.

- وزير الاتصالات: شركات الإنترنت والمحمول ستخفض أسعار الخدمة

>

>- الدولار يسجل 763 قرشًا.. والريال السعودى بـ2.034 جنيه

>

>- أسعار الذهب تتراجع جنيها فى أسبوع.. واستمرار الركود

>

>- شركة فوسفات مصر تعلن ارتفاع الإنتاج لـ1.36 مليون طن خلال 2014

>

>- السفير الرومانى: مليار دولار حجم التبادل التجارى مع مصر بنهاية العام

>