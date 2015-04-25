إرهابيون يستهدفون أحد أبراج الضغط العالى على طريق أسوان الصحراوى

تسبب انفجار عبوة محلية الصنع زرعها مجهولون إرهابيون بجوار أحد أبراج الكهرباء الضغط العالى، على طريق "أسوان – القاهرة" الصحراوى، فى حدوث ميل خفيف فى البرج.

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، أن مجهولين قاموا بوضع عبوتين محليتى الصنع بجوار أحد أبراج الكهرباء على طريق "أسوان – القاهرة" الصحراوى، بالقرب من مدخل قرية فارس دائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، وانفجرت إحداهما، ونجحت قوات الحماية المدنية فى التعامل مع العبوة الثانية وتفجيرها بعيدًا عن البرج.

وأضاف المصدر، أن الواقعة لم تؤثر على الكهرباء بالبرج، كما لم تتسبب فى حدوث تلفيات أو خسائر فى الأرواح.