أخبار مصر العاجلة.. ضبط 5 يشتبه فى تورطهم باغتيال العقيد وائل طاحون

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها متابعة لتحريات الأجهزة الأمنية لضبط المتورطين فى مقتل العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث المطرية السابق، وضبط 5 متهمين يشتبه فى تورطهم فى الحادث.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية لحادث حريق مصنع الخل بمحافظة الغربية، الذى خلف وراءه عشرات المصابين من أفراد الحماية المدنية، وسط محاولات سيارات الإطفاء مدعومة بسيارات تابعة للقوات المسلحة، السيطرة على النيران، بعدما تم اكتشاف وجود 30 طن بنزين داخل المصنع.

وواصل "اليوم السابع" تغطيته لتطورات الوضع الأمنى فى سيناء، وملاحقة القوات المسلحة لبؤر الإرهاب، فضلاً عن قرار الرئيس السيسى، إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال فى عدة مناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر..

وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

- ضبط 5 يشتبه فى تورطهم باغتيال العقيد وائل طاحون بعين شمس

- نص قرار الرئيس السيسى بفرض حالة الطوارئ 3 أشهر فى عدة مناطق بشمال سيناء

- بالصور.. انفجار تانك آخر بمصنع الخل بالغربية وارتفاع ألسنة اللهب والدخان

- القوات المسلحة تدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع الخل بالغربية

- المتحدث باسم وزارة الصحة: 26 مصابا فى حريق مصنع الغربية وتماثلهم للشفاء

- استدعاء سيارات شفط لسحب 30 طن بنزين من مصنع الخل المشتعل بالغربية

- تقرير مفتش صحة الشرقية يكذب المديرية: المتوفى بـ"الإبراهيمية" مات مسمومًا

- مؤيدو مبارك يهتفون أمام "المعادى العسكرى": "واحد اثنين أيام مبارك فين"

- بالفيديو..أمناء شرطة يرفضون تناول الحلوى من”أنصار مبارك” أمام المستشفى:عاملين دايت

- "اليوم السابع" يعرض فيلم "أكتوبر ملحمة النصر" عن معركة تحرير سيناء

- الاستشعار عن بعد: "إيجبت سات2" يحلق فوق المحيط الهندى الآن

- ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال نيبال إلى ألف قتيل..والحكومة تعلن حالة الطوارئ

- جمعة يدعو غير المحجبات لارتداء الحجاب فى التحرير ردا على دعوة الشوباشى

- الإخوانية صاحبة واقعة قسم المرج: "بابا طردنى من البيت بعد اعتذارى للشرطة"

- إحباط تهريب صور أصلية لـ"السادات" أثناء خطابه بالكنيست إلى كندا

- الإعلامية نهال كمال: وصية الأبنودى ألا يقام عزاء له إلا بالإسماعيلية

- اثنان من حراس بن لادن ضمن معتقلى خلية إرهابية خططت للهجوم على الفاتيكان

موضوعات متعلقة :

- أخبار اقتصاد مصر.. وزير الاتصالات: شركات الإنترنت ستخفض أسعار الخدمة

- موجز أخبار محافظات مصر.. الجيش يدفع بسيارات لإطفاء حريق مصنع خل بالغربية

- موجز أخبار مصر للساعة 6.. طوارئ وحظر تجوال 3 أشهر فى مناطق بشمال سيناء

- موجز أخبار مصر للساعة 1.. وفاة أول حالة من "مصابى التسمم" بالشرقية

>