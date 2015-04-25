رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون رئيس نيبال

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية ومواساة الى الدكتور رام باران ياداف رئيس نيبال في ضحايا كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم والتي نتج عنها مئات الضحايا .

وأعرب سموه في البرقية عن خالص عزائه ومواساته للرئيس النيبالي ولأسر الضحايا متمنيا للمصابين سرعة الشفاء .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله برقية تعزية مماثلة لرام باران ياداف.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية مماثلة للرئيس النيبالي.

وكان متحدث باسم الشرطة في نيبال اعلن ان عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال اليوم ارتفع الى 1130 شخصا.

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